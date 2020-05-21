«Дистанционка» не заменит очное образование в России

Владимир Путин развеял слухи о закрытии традиционных школ и вузов.

Послушать 00:00

Пандемия коронавируса заставила весь мир перестроиться на новый уклад жизни. Переход на дистанционное образование стал испытанием не только для россиян, но и для граждан других стран. Несмотря на то, что удаленное обучение имеет свои неоспоримые плюсы, оно никогда не сможет заменить традиционной школы. Это сегодня, 21 мая, отметил и президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования.

«„Цифра“, телекоммуникации открывают колоссальные возможности, вы это всё хорошо знаете. Но, конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школ, вуза, колледжа. Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию. Тем более что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество», — отметил глава государства.

Владимир Путин отметил, что переход на «дистанционку» в условиях пандемии коронавируса стал уникальным опытом и в дальнейшем должен работать на повышение качества и доступности образования. В будущем в таком формате учителя смогут «подтягивать» отстающих учеников, а школьники получат возможность в онлайн-режиме прослушивать лекции ведущих преподавателей страны.

«В этой связи необходимо ускорить нашу работу по развитию современной информационной инфраструктуры в образовании, в том числе подключение школ к скоростному Интернету», — отметил президент.

Возвращаясь важности воспитательной составляющей в образовании, президент напомнил, что в своем Послании Федеральному Собранию поручил предусмотреть дополнительную меру поддержки для классных руководителей в виде специальной доплаты в 5 тысяч рублей. Она начнет действовать с начала нового учебного года.

«Хотел бы также сказать, что направил в Государственную Думу поправки в закон „Об образовании“. Их смысл — укрепить, акцентировать воспитательную составляющую отечественной образовательной системы», — добавил Владимир Путин.

Эти и многие другие системные вопросы президент предложил предметно обсудить на предстоящем осенью заседании Государственного Совета, который будет посвящён вопросам образования.