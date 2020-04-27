Выпускники вузов смогут защитить дипломы онлайн

Часть вузов переведет на «дистанционку» и сессии.

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В Челябинской области выпускники высших учебных заведений смогут сдать государственные экзамены онлайн. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер, отмечая, что формат сдачи экзамена руководство вуза в праве выбрать самостоятельно.

«Мы находимся в постоянном контакте с администрациями вузов. Сроки проведения сессий определяют сами вузы. Пока мы не видим массового переноса сессий. Что же касается защиты дипломов, сдачи государственных экзаменов в вузах, там, где специфика позволяет, то есть решение, в том числе и Минобра РФ, о сдаче госэкзаменов и в дистанционном формате. Это касается тех случаев, когда это действительно возможно. Часть тестирований проводится с демонстрацией навыков студентов-выпускников», — подчеркнул Алексей Текслер.

В случаях, когда провести онлайн-экзамен невозможно, будут проведены очные экзамены, с соблюдением всех необходимых профилактических мер.

Кроме того, в случае, если это необходимо, вузы получили разрешение проводить сдачу дипломных работ в дистанционном формате.