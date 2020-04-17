Летняя сессия большинства ВУЗов России пройдёт в дистанционном формате

Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

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В большинстве ВУЗов России летняя сессия этого года пройдёт в дистанционном режиме, поскольку распространение коронавирусной инфекции лишает возможности сдавать зачёты и экзамены непосредственно в университетах. К такому решению пришли сами организации, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» министр образования и науки страны Валерий Фальков.



«По промежуточной аттестации сложностей, в основном, нет, потому что в летнюю сессию большинство вузов приняли решение о том, что она будет проходить онлайн», — сказал Валерий Фальков.

При этом, по его словам по итоговой аттестации принимаются разные решения. Среди них есть и такие, когда университеты адаптируются к возникшей ситуации и работают в рамках возможностей законодательства и образовательного стандарта. Также министр отметил, что все ВУЗы России можно поделить на 3 категории по степени адаптированности к работе на «дистанционке». В первой группе — около 70-80 организаций, которые быстро приспособились к текущей ситуации.

«Вторая группа — это вузы, которым в целом удается организовать дистанционное образование с теми или иными элементами заочного образования. Третья группа — вузы, где в меньшей степени удаются не дистанционные технологии, а больше заочный формат», — добавил глава Минобрнауки.

Напомним, что с 16 марта этого года министерство образования и науки России порекомендовало всем ВУЗам страны перейти на дистанционное обучение, чтобы не допустить распространения коронавируса. Ведущие университеты страны открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.