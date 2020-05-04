Российские ВУЗы будут самостоятельно принимать решения о том, проводить им выпускные торжества или нет в этом году. Об этом сообщили сегодня, 4 марта, в министерстве образования и науки Российской Федерации.
«Решение о проведении торжественной церемонии ВУЗы принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации. Данная ситуация не регламентируется законодательством РФ об образовании»,— цитирует издание ТАСС сообщение Минобрнауки из Telegram-канала ресурса стопкоронавирус.рф.
Также в Минобрнауки добавили, что в тех случаях, если ВУЗы всё-таки решатся на проведение мероприятий, в целях обеспечения сохранности здоровья выпускников руководство должно принять все меры санитарной безопасности.
Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции министерство образования и науки рекомендовало всем высшим учебным заведениям с 16 марта перейти на дистанционное обучение. Школам также было поручено организовать обучение дистанционно.