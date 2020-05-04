Российские ВУЗы сами примут решение о проведении выпускных

Руководству высших учебных заведений рекомендовали исходить из ситуации с коронавирусом в своём регионе.

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Российские ВУЗы будут самостоятельно принимать решения о том, проводить им выпускные торжества или нет в этом году. Об этом сообщили сегодня, 4 марта, в министерстве образования и науки Российской Федерации.

«Решение о проведении торжественной церемонии ВУЗы принимают самостоятельно, исходя из текущей ситуации. Данная ситуация не регламентируется законодательством РФ об образовании»,— цитирует издание ТАСС сообщение Минобрнауки из Telegram-канала ресурса стопкоронавирус.рф.

Также в Минобрнауки добавили, что в тех случаях, если ВУЗы всё-таки решатся на проведение мероприятий, в целях обеспечения сохранности здоровья выпускников руководство должно принять все меры санитарной безопасности.

Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции министерство образования и науки рекомендовало всем высшим учебным заведениям с 16 марта перейти на дистанционное обучение. Школам также было поручено организовать обучение дистанционно.