Стоимость обучения в российских вузах может измениться

Возможности с руководством учебных заведений обсуждает Минобрнауки РФ.

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В России могут внести изменения в стоимость обучения в высших учебных заведениях. Возможности рассматривает министерство образования и науки Российской Федерации. Однако единого решения относительно данной ситуации, скорее всего, не будет.

«Это очень актуальный вопрос, но универсального решения для всех вузов и для всех студентов быть не может. По той простой причине, что студенты по-разному оценивают качество образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс. Но я знаю, что все вузы обеспокоены этой ситуацией, и сегодня идет поиск ответов на этот непростой вопрос», — отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Варианты меры поддержки студентов будут рассмотрены и проработаны. Их уже рассмотрели на встрече с членами Российского союза ректоров и Ассоциации ведущих университетов.