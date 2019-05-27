/ Выпускники в Челябинской области приступили к сдаче ЕГЭ

Первыми предметами школьники сдадут литературу и географию.

В Челябинской области школьники начали сдавать Единый государственный экзамен. Первыми предметами, которые ждут 27 мая выпускников, стали литература и география. Всего на экзамен по географии придет 262 человека. Экзамен по литературе будут сдавать 937 человек.

На ЕГЭ по географии в этом году зарегистрировались всего 2% участников ГИА-11. Тем не менее, в Челябинской области количество выбирающих данный предмет постепенно растет. По сравнению с прошлым годом число зарегистрировавшихся на экзамен возросло на 50 человек, на 100 человек по сравнению с 2017 годом. — прокомментировала начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Будет организовано 24 пункта для проведения экзаменов. На написание ЕГЭ по географии школьникам отведено 3 часа, по литературе — 3 часа 55 минут. Выпускников ждут 27 заданий с кратким ответом и 7 — с развернутым. Вторая часть экзамена — сочинение на предложенную тему.

В 2019 году на участие в ГИА-11 зарегистрировались 16 тысяч человек. Среди них почти 15,7 тысяч сдают экзамены в форме ЕГЭ и 300 — в форме ГВЭ. Русский язык напишут 15,3 тысячи человек, математику — 15,1 тысяч. Среди предметов по выбору традиционно наибольшее количество участников планируют сдавать обществознание — 7,5 тысяч человек. — рассказала исполняющий обязанности первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

На время сдачи государственной итоговой аттестации в Челябинской области будет действовать «горячая линия», где можно будет уточнить все вопросы по организации ГИА. Номер телефона «горячей линии» — 8−351−263−25−17.