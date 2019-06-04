Выпускники из Челябинской области сняли клип о том, как они не боятся ЕГЭ

В памятном ролике приняли участие не только ученики, но и учителя.

В селе Агаповка Челябинской области ученики 11 «Б» класса средней общеобразовательная школы № 1 имени Скачкова сняли ролик, в котором заявляют, что не боятся Единого государственного экзамена и обязательно добьются в жизни всего, чего захотят. Помочь им вызвался студент 3 курса Акбар Оруджов, занимающийся видеосъемкой. По его мнению, видеоролик станет памятью для выпускников на всю оставшуюся жизнь.



Ребята обратились ко мне за помощью, я сразу согласился. Мы собирались в начале мая около 8 раз, чтобы провести мозговой штурм, разработать сценарий, прописать идеи. Потом мы с другом Данилом Трухиным написали раскадровку по планам. Снимали ролик мы около 6 дней, в процессе участвовали и учителя из школы. Преподаватель математики так прониклась идеей, что снималась в нескольких кадрах, ей очень понравилось. После того, как съемки завершились, я три дня не отрываясь монтировал клип. — рассказал сайту «Первый областной» Акбар Оруджов.

Все участники процесса съемок довольны результатом. Выпускникам на память о школе останется песня, которую они сочинили сами и ролик, который запечатлел их село, учителей и друзей.



Ролик начинается с того, что весь класс стоит в школьном коридоре, а учитель математики сидит в кресле перед ними. Преподаватель спрашивает, готовы ли дети, они отвечают утвердительно. В тексте песни дети рассказывают, как они готовы принять вызов и сдать ЕГЭ. Ролик показывает, как выпускники готовятся к экзаменам, делают шпаргалки, покупают наушники и ищут репетиторов. Видео заканчивается титрами, в которых упомянули каждого участника 11 «Б» класса.

