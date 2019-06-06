/ Девять человек были удалены с ЕГЭ в Челябинской области

Два из них пытались использовать шпаргалки на экзамене по иностранным языкам.

Девять человек удалили с ЕГЭ в Челябинской области за время его проведения. Двое из них попытались использовать шпаргалки на экзамене по иностранным языкам. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки региона.

На ЕГЭ по иностранным языкам двое челябинских выпускников были удалены с экзамена за использование справочных материалов. Пересдать экзамен они смогут уже только в 2020 году. На сегодняшний день количество нарушителей, удалённых с экзаменов, составляет 9 человек. Хочу ещё раз напомнить участникам, что на экзамене запрещено иметь при себе справочные материалы и любые средства связи. Не стоит рисковать своим будущим, поскольку поступить в вуз в этом году нарушители уже не смогут. — рассказала сайту «Первый областной» начальник Управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Всего же экзамен по иностранным языкам, а также по физике сдавали более 4,3 тысяч человек, из них 3 тысячи сдавали физику, а пройти тестирование в письменной части иностранного языка решились 1247 человек. Результаты ЕГЭ по обеим дисциплинам станут известны не позднее 20 и 24 июня.

Отметим, что устная часть ЕГЭ по иностранным языкам состоится 7 и 8 июня.