Пешеходный фонтан появился в парке Терешковой

Объект стал единственным подобным в Челябинске.

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В Челябинске в парке имени Терешковой появился пешеходный фонтан. Объект, который запустили в тестовом режиме осенью, стал главным элементом реконструкции места отдыха.



Аналогов пешеходного фонтана в Челябинске нет. Вода бьет прямиком из решеток, а привычной чаша отсутствует. От нового объекта приходят в восторг как дети так и взрослые. Поскольку по такому фонтану разрешено прогуливаться.

«Надо сказать впечатления очень неплохие. Потому что по сравнению с тем что было, было полное запущение, сейчас просто чудесно. Великолепно. Так что я довольна, что мой первый внук познакомился с парком имени Терешковой»,— рассказала жительница Челябинска Надежда Ленкевич.

Фонтан появился после реконструкции парка, которую начали два года назад. Ремонта сквер ждал больше 20 лет. Также отремонтировали и игровые площадки, там появились детские тренажеры, песочницы и горки. Весь парк был реконструирован по принципу доступной среды.

«Библиотека с Wi-Fi зоной здесь расположена. кроме этого, по многочисленным просьбам мы организовали исторический уголок. Мы сохранили чашу фонтана которая здесь была. Там были статуи девочка с олененком и девочка с ведром мы их восстановили и установили на исторической площадке с красивыми скамьями»,— отметила глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова.

Всего на преображения сквера потратили 85 миллионов рублей. Отметим, что также в Парке Терешковой появилась аллея славы. На ней высадили рябины и тополя.