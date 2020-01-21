Выпускники-медики разъедутся работать по селам и деревням Челябинской области

Для тех, кто выбрал такой путь, предусмотрены различные меры соцподдержки.

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В Челябинской области выпускники медицинского университета отправятся работать в медучреждения, расположенные в сельской местности. Для того, чтобы врачи выбрали то или иное учреждение, с ними постоянно ведут диалог сотрудники регионального министерства здравоохранения.

«Мы эту работу ведем постоянно, встречаемся с выпускниками медицинского университета. В непринужденной обстановке расспрашиваем в частности, ординаторов о том, какой они хотели бы видеть будущую работу, рассказываем о перспективах развития медицинских учреждений области, отвечаем на вопросы. Это очень полезно!», — отмечает заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Для того, чтобы молодым докторам было комфортнее начинать свою карьеру в сельской местности, предусмотрена социальная поддержка. В нее входит и служебное жилье, и компенсация аренды жилья, предоставление места для ребенка в детском саду, а также дополнительные денежные выплаты.

Те студенты, кто заключил договор о целевом обучении, должны будут отработать три года в региональных больницах, после того, как получат дипломы. Многие уже выбрали место, где начнется их медицинская карьера.

«Я заключала договор целевого обучения и отдала профессии 8 лет. Я выбрала больницу в Сосновском районе и уже видела свое новое место работы. Меня устроили условия и коллектив учреждения, мне все понравилось», — делится эмоциями ординатор Гузель Каримова.

Руководство медуниверситета поддерживает данное сотрудничество.

«Это работа индивидуальная — точечная, работа штучная. Поэтому мы совместно с минздравом области организовали эту работу на нашей территории», — отмечает ректор медицинского университета Илья Волчегорский.

Всего в 2019 году «на село» поехало 49 врачей, а также 29 фельдшеров.