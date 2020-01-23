Где больше платят? Названы самые «дорогие» вакансии Челябинска

Расскажем, куда выгодно идти работать.

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Эксперты сервиса Работа.ру изучили предложения о работе в Челябинске в январе и составили подборку самых высокооплачиваемых вакансий. «Первый областной» перечисляет, кому можно рассчитывать на «тёплое местечко».

Почти что золотые горы обещают менеджеру по логистике. В одном из объявлений соискателю сулят 96 тысяч рублей. В сумму включены премии от сделок, а вот сам оклад небольшой. Сотруднику предстоит подбирать заказчикам транспорт для перевозок. Опыт работы в транспортно-экспедиционных компаниях обязателен.

Программисту в Челябинске готовы предложить 70-85 тысяч рублей. При этом условия комфортные: работа удалённая, график свободный. Требуется знание платформ управления продажами, владение языком PHP и трёхлетний стаж.

60 тысяч может заработать системный администратор. В вакансии значится, что в обязанностях у него будет администрирование более 200 Windows-серверов.

Следующие в рейтинге — водители. Таксисту один из федеральных сервисов готов обеспечить доход в 100 тысяч рублей за месяц. Необходимый опыт — 3 года за рулём.

Экспедитор с правами категории Е, как говорится в объявлении, может наездить на 85-110 тысяч. Но будут длительные командировки: развозить грузы придётся по всей стране.