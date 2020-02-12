327 попыток вызвать врача на дом предприняла мама маленькой девочки в Златоусте

Женщина утверждает, что регистраторы в детской поликлинике не поднимали трубку.

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Недавний случай в Златоусте взволновал всю родительскую общественность. Мама трехлетней малышки, которой понадобилась помощь квалифицированных медиков, не могла дозвониться до поликлиники, чтобы оформить вызов врача на дом.

Скриншот с телефона появился в социальных сетях и собрал множество отрицательных отзывов в адрес медицинского учреждения.

«В понедельник 173 раза набирала. В итоге с больным ребенком поехали сами в поликлинику», — пишет Мария Прокофьева.

И подобных родительских рассказов немало.

«Та же история. Сначала гудки идут, но трубку не берут. Потом через несколько звонков трубку снимают и рядом бросают, чтобы вообще дозвониться невозможно было. Через полтора часа мне так и ответили», — сообщает Яна Старикова.

Случай прокомментировали в медицинском учреждении, сославшись на сильную загруженность персонала.

«Ни конкретного адреса, ни данных пациента у нас нет, но скорее всего речь в сообщении идет о детской поликлинике по адресу ул. Полетаева, 17. В субботу 8 февраля с 08:00 до 14:00 на вызовах работала бригада из двух фельдшеров и врача-педиатра. На приеме адресов находилась ещё одна медсестра. Всего дежурные специалисты отработали 48 вызовов», — сказала главный врач ГБУЗ «Городская детская больница Златоуст» Наталья Ахтарьянова.

В понедельник 10 февраля в поликлинике к работе по обслуживанию вызовов кроме 11 штатных участковых врачей были привлечены и дополнительные врачи-педиатры, сообщают в больнице. Всего в этот день получено 240 вызовов на 11 участков.