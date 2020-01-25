Медики выявили основную причину переутомления

В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга рассказали, чем опасна непроходящая усталость.

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Первое место среди причин, приводящих к переутомлению, специалисты отдают частым стрессам. Далее по списку идут недостаток сна и отдыха, плохое питание, отсутствие физических нагрузок при регулярной умственной деятельности и продолжительная монотонная работа.

«Переутомлением бывает физическим и умственным, от первого избавиться легче — достаточно отдохнуть: можно принять ванну, сделать массаж, хорошо выспаться. Второе подстерегает человека незаметно и несет серьезные последствия для здоровья», — сообщают в ведомстве.

Умственное переутомление состоит из четырех стадий: начинающееся, легкое, выраженное и тяжелое.

Человека должны насторожить ухудшение внимания, снижение работоспособности, нарушение сна, появление апатии, головная боль, покраснение глаз и общая нервозность. К этому малоприятному перечню могут добавиться обмороки и тошнота. При выявлении вышеперечисленных симптомов, следует обратиться за медицинской помощью.