Российским университетам порекомендовали не повышать цены на обучение

Минобрнауки посоветовал оставить их на уровне прошлого года.

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Министерство образования и науки России порекомендовало ВУЗам страны не повышать цены на обучение в 2020 году и оставить на уровне прошлого года. Об этом сегодня, 13 мая, заявил его глава Валерий Фальков на заседании российского совета ректоров.



«Министерство рассмотрело поступившие предложения относительно корректировки стоимости обучения и рекомендует университетам установить цены на следующий учебный год не выше стоимости обучения в 2019 году», — заявил Валерий Фальков.

Ранее в Минобрнауки заявили, что не планируют переносить начало учебного года. Формат обучения студентов будет выбран в зависимости от эпидобстановке в стране. Также в министерстве выразили надежду, текущий учебный год для студентов закончится по установленным образовательными срокам, а новый начнется 1 сентября, несмотря на перенос вступительных испытаний.

Отметим, что сегодня, 13 мая, было объявлено о корректировке сроков проведения ЕГЭ 2020 года. Меры приняты исходя из рекомендаций и эпидситуации в стране. Окончательные даты проведения госэкзаменов станут известны позднее.