300 планшетов получат самые активные школьные педагоги

Это поможет им лучше проводить дистанционные занятия.

Послушать 00:00

Режим обязательной самоизоляции продолжает действовать на территории России. И многие вынуждены работать дома. Это же касается и учителей, которые преподают детям, не находясь с ними рядом.

Многие педагоги подошли к процессу дистанционного обучения с энтузиазмом: использовали различные методы общения с детьми, творчески организовывали процесс и так далее. И именно таким учителям Правительство Челябинской области подарит 300 планшетов в качестве поощрения за изобретательность.

Планшеты были проверены лично министром образования Александром Кузнецовым и первым заместителем губернатора Ириной Гехт.

«Эта ситуация стала для нас вызовом и открыла новые возможности. Ведь дистанционное обучение убирает „человечность“, но все равно ребенку важно общаться с педагогом, получать новые знания. 300 планшетов будут отданы учителям, которые очень активно включились в дистанционный формат обучения. Очень важно это и для муниципалитетов. Здесь мы стараемся все возможности задействовать», — поделилась Ирина Гехт.

Она также отметила, что теперь те родители, которые ранее критиковали систему образования, теперь с нетерпением ждут возвращения своих детей в школу. Потому что они на себе ощутили, как это непросто — быть наставником для ребенка, доносить ему важную информацию, чтобы это было интересно.

Планшеты получит 81 образовательная организация из 27 муниципалитетов Челябинской области. В селе Долгодеревенское, куда привезли первую партию техники, рассказали, что это поможет учителям сделать уроки еще интереснее.

«Планшеты, прежде всего, получат те педагоги, которые очень активно проявили себя в дистанционном обучении, онлайн-уроков. Это оказалось достаточно сложной задачей. Адаптация была сложной, но очень быстрой. Поэтому учителей надо поощрить и подарить им такое устройство», — поделилась директор школы села Долгодеревенское Анна Пазухина.

Отдельно отмечалось, что если будет необходимо, то такой планшет будет дан и выпускнику, чтобы как можно лучше и качественнее подготовиться к предстоящим экзаменам.