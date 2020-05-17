Российские ВУЗы намерены проводить экзамены дистанционно

Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ.

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Глава министерства образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков сообщил, что в этом году все российские ВУЗы намерены проводить экзамены в дистанционном формате. Но могут быть и исключения.

Так, по его словам, на данный момент Минобрнауки РФ готово организовать дистанционные экзамены в высших учебных заведениях. Но в некоторых регионах России, если позволит эпидемиологическая обстановка, они могут пройти в традиционном формате.

«Если ситуация в отдельных субъектах изменится в лучшую сторону, стабилизируется, и будут соответствующие рекомендации Роспотребнадзора и глав субъектов, которые позволят вернуться в аудитории, то все, я думаю, такой возможностью с удовольствием воспользуются»,— сказал Валерий Фальков в эфире радио «Комсомольская правда».

Однако, по его словам, ориентироваться всё равно нужно на дистанционный формат проведения экзаменов.

Напомним, в связи с коронавирусом в конце марта всем российским ВУЗам было поручено перейти на дистанционное обучение, чтобы избежать распространения инфекции.