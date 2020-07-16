Выпускникам южноуральских вузов помогут в трудоустройстве

Об этом распорядился губернатор Алексей Текслер.

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После окончания вуза выпускникам порой довольно сложно найти работу. Только в нынешнем году это стало еще сложнее из-за пандемии коронавируса. С конца марта все учебные заведения были закрыты, многие студенты элементарно не смогли пройти преддипломную практику в компаниях и на предприятиях.

Поэтому губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление регионального правительства, которым утвердил программу поддержки трудоустройства выпускников южноуральских вузов. Глава региона доложил об этом президенту Владимиру Путину в конце мая, на совещании по ситуации на рынке труда в России.

«У выпускника будет возможность зарекомендовать себя, получить профессиональный опыт. А у работодателя — возможность подобрать необходимых специалистов», — рассказал Алексей Текслер.

Отмечается, что работодатели также выиграют от того, что они трудоустроят выпускника вуза. За временное трудоустройство (стажировку) и наставничество компании получат субсидии. Рассчитывается она на каждого выпускника и наставника пропорционально отработанному времени. Максимальный размер выплаты составит 18 162 рубля.

Направлять бывших студентов на стажировки будут в Центре занятости населения, это же ведомство будет взаимодействовать с областным Минфином по заявкам на выплаты субсидий работодателям.