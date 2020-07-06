Студенты челябинского вуза спасают кота со сломанной лапой

Прежние хозяева от него отказались.

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Душещипательная история произошла в челябинском филиале РАНХиГС. Не так давно возле крыльца вуза беззаботно жил красивый рыжий кот. Местные сотрудники и студенты не обделяли хвостатого вниманием и вкусной едой. На днях этот кот пришел на свое любимое место со сломанной лапой. И тогда один заведующий кафедрой кинул среди сотрудников и студентов клич о помощи.

Сайту «Первый областной» удалось связаться с университетом и узнать судьбу этого рыжего красавца. Оказалось, что кот далеко не уличный. Он жил в частном доме, который находится по соседству с образовательным учреждением. Только его хозяевам было на кота абсолютно все равно.

«Мы сами ходили к ним и просили следить за котом внимательнее. Но это бесполезно. У них еще есть пес, который и покусал кота. Теперь у него сломана лапа. Мы попросили студентов помочь с лечением и доставкой его в клинику. Вызвался один хороший парень, который самостоятельно доставил его в клинику и сейчас за свой счет лечит. Также удалось собрать шесть тысяч пожертвований от студентов, мы эти деньги отдадим этому парню», — рассказала Татьяна Попкова, сотрудник вуза.

Пока кот проходит лечение, он живет у своего спасителя. Студент поделился, что рыжий красавец практически всегда мурлыкает, он понял, что в этом доме его не обидят. При этом, он абсолютно не приучен к лотку, да и к самым обыденным вещам. Но навсегда усатый не сможет остаться жить у этого молодого человека. Пока он только на передержке.

Но и возвращать кота хозяевам, которым он не нужен, сотрудники и студенты также не хотят.

«Мы даже не сможем его обратно на крыльцо выставить. Он очень добрый и действительно очень красивый. Ему нужен хороший дом с хорошими хозяевами», — добавила Татьяна Попкова.

Поэтому сейчас ищут дом, куда можно было бы пристроить рыжего котика. Лишь убедившись, что люди действительно добрые и готовы взять кота жить навсегда, сотрудники и студенты учебного учреждения готовы его отдать.