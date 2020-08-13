С 1 сентября вузы Челябинской области возобновят очное обучение

Учебные заведения будут работать с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Послушать 00:00

В Челябинской области с 1 сентября высшие учебные заведения возобновят очное обучение. Студенты и преподаватели вернутся в аудитории, но с условием соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора.

Например, находиться в помещении будет необходимо в масках, дважды в день будут измерять температуру, предусматривается дополнительное проветривание, использование санитайзеров, масок, перчаток.

Кроме того, руководству университетов предстоит составить расписание так, чтобы избежать большого скопления людей.

«Вузы будут сами предусматривать возможности разведения больших потоков, — тут у них большой простор для творчества. Индивидуально будут решать, как составить расписание, чтобы не было большого скопления студентов», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 сентября школы региона также откроют свои двери для учеников.