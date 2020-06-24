ЧелГУ и ЮУрГУ вошли в топ-100 ВУЗов России по версии Форбс

Университеты Южного Урала расположились на 40 и 26 месте списка.

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Два университета Челябинской области ЧелГУ и ЮУрГУ вошли в топ-100 вузов России по версии журнала Форбс. Южноуральские учебные заведения расположились на 40 и 26 месте итогового рейтинга соответственно.



При составлении рейтинга в Форбс опирались на несколько показателей. Это качество образования и преподавателей, международная деятельность и уровень ЕГЭ. Появился фактор «Качество выпускников». При расчёте последнего Форбс связались со 127 крупнейшими компаниями, задав им ряд вопросов. Также специалисты журнала изменили подход к метрике «Фактор Форбс».

«Мы учли присутствие вузов в ведущих зарубежных рейтингах — QS World University Rankings и Times Higher Education, а также „омолодили“ состав известных выпускников и студентов: оценки получили те вузы, в которых учатся дети из списка 200 богатейших бизнесменов России и номинанты рейтинга молодых и успешных россиян по версии Forbes „30 до 30“. Изменение методики повлекло за собой серьезные перестановки в рейтинге по сравнению с прошлым годом»,— объяснили в Forbes.

В сводном рейтинге первые три места заняли ВУЗы Москвы и Московской области. На первом месте — Высшая Школа Экономики, вторая строчка досталась МГУ имени Ломоносова, а замкнул тройку МФТИ. На четвертом месте расположился УРФУ имени Ельцина представляющий Свердловскую область. Пятёрку закрыл МИФИ из Москвы.