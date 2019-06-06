/ Выпускникам предложили узнать результаты ЕГЭ в приложении в соцсетях

Воспользоваться нововведением смогут пользователи «ВКонтакте».

Выпускники 2019 года смогут узнать результаты ЕГЭ не только на официальном сайте, но и в соцсетях. Специальное приложение появилось во «ВКонтакте». Чтобы воспользоваться им, нужно ввести личные данные: имя и фамилию, регион сдачи, а также номер паспорта или код регистрации.

С помощью приложения можно настроить приход уведомлений о статусе экзамена и узнать количество полученных баллов, а также поделиться этими данными с друзьями. Информацию о результатах сервис берет с официального портала ЕГЭ.— сообщает «Российская газета».

Отметим, что разрабатывали приложение студенты НИУ ВШЭ.