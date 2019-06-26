/ В Челябинской области два выпускника сдали ЕГЭ на 300 баллов

11 человек получили по максимальному количеству баллов за два предмета.

В Челябинской области сегодня, 26 июня, объявили результаты последних Единых государственных экзаменов. Всего на территории региона насчитывается рекордное количество выпускников, сдавших ЕГЭ на максимальное количество баллов — 170 человек.





Этот год стал особенным также благодаря появлению в области трехсотбалльников. Савелий Григорьев, выпускник лицея № 31 Челябинска, и Екатерина Санникова, выпускница лицея № 39 Озерска, сдали на максимум сразу три предмета. Оба участника получили максимум по русскому языку и информатике и ИКТ. Савелий также набрал 100 баллов по математике, а Екатерина — по английскому языку. Девушке не хватило всего 6 баллов по профильной математике, чтобы получить максимальные 400 баллов за сданные четыре экзамена. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Число учеников, сдавших два экзамена на 100 баллов, возросло. В 2018 году 200 баллов набрали 9 человек, в 2019 году таких выпускников — 11.

