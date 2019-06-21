/ Сразу 3 выпускника сдали ЕГЭ по иностранным языкам на 100 баллов

Максимального результата не было три года.

Впервые за долгое время в Челябинской области выпускники сдали экзамен по иностранным языкам на 100 баллов — это максимальный результат. Достичь его удалось школьникам из Челябинска, Озерска и Сатки. В региональном Министерстве образования отметили, что результаты всегда были высокие, но ни в 2017, ни в 2018 набрать 100 баллов не удавалось никому.

В целом, задания оказались примерно такого уровня, к которым и готовились. Так что при достаточном уровне подготовки переживать не имеет особого смысла, ведь это действительно просто одно из испытаний, которое нам нужно преодолеть. — поделилась впечатлениями выпускница саткинской школы Валерия Пермякова.

Не сдали экзамен по иностранным языкам всего 4 человека.

Отметим, что 21 июня результаты экзаменов утвердили, 24 июня с ними можно будет ознакомиться в общеобразовательных учреждениях, а 25 и 26 июня всем, кто не согласен с баллами, предлагают прийти на апелляцию.