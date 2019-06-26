/ Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

К этому придут, если форма экзамена станет электронной.

Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам. Форму приема самого экзамена могут перенести в электронную форму, сообщают «Известия». Это позволит ученикам использовать мультимедийные источники и справочные материалы.



Цифровизация сделает возможным введение видеофрагментов в экзамен по предметам естественно-научного цикла. Это позволит создавать задания, в которых необходимо будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни. — сообщает изданию директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

Отметим, что на время поиска информации в сети, в школах, где проводится экзамен, может быть установлено ограничение доступа к ряду ресурсов, в том числе к социальным сетям и сайтам, содержащим ответы на домашние задания и готовые сочинения.



Если инициативу поддержат, необходимо будет начать подготовку к ее внедрению. По прогнозам Оксаны Решетниковой, на это может уйти около пяти лет.

