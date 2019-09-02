Мальчика, получившего удар током в Кыштыме, выписали из больницы

Ранее ребенок был переведен в общее отделение.

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Мальчик из Кыштыма, которого ударило током, выписан из больницы. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области с ссылкой на челябинский ожоговый центр.

«Ребенка уже выписали, он находится в удовлетворительном состоянии», — рассказала корреспонденту сайта «Первый областной» пресс-секретарь областного минздрава Ксения Хохлова.

Напомним, 25 августа пятилетний мальчик в микрорайоне Каолиновый подошел к трансформаторной будке, где получил электроожоги. Как отмечают, пользователи социальных сетей, объект был плохо огорожен. Сначала его доставили в ГБУЗ «Городская больница им. А. П. Силаева г. Кыштым», однако после этого, его решили отправить в Челябинск санавиацией, где 27 августа мальчик был доставлен в реанимационное отделение Челябинского областного ожоговый центр.