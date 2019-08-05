В Челябинске закончились поиски 11-летней собаки

Об этом рассказала хозяйка питомца у себя в соцсетях.

11-летнего тойтерьера по кличке Агнеша нашли. Об этом сообщила хозяйка на страничке в соцсетях.С помощью камер видеонаблюдения хозяйка смогла выявить похитительницу. Ей оказалась девушка в темной кепке. Спустя пару дней похитительницу опознали соседи. Оказалась, что девушка уже успела найти нового хозяина для питомца, именно он и вынес Агнешу своим истинным хозяевам.Любимый питомец Агнеша пропал на прошлой неделе. Собаку отвязали от крыльца магазина «Пятёрочка» и унесли. Хозяйка питомца разместила объявление о поиске в соцсетях. Но тут же на него откликнулись мошенники. У женщины попросили выкуп за собаку в размере 10 тысяч рублей.