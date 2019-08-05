11-летнего тойтерьера по кличке Агнеша нашли. Об этом сообщила хозяйка на страничке в соцсетях.
С помощью камер видеонаблюдения хозяйка смогла выявить похитительницу. Ей оказалась девушка в темной кепке. Спустя пару дней похитительницу опознали соседи. Оказалась, что девушка уже успела найти нового хозяина для питомца, именно он и вынес Агнешу своим истинным хозяевам.
Любимый питомец Агнеша пропал на прошлой неделе. Собаку отвязали от крыльца магазина «Пятёрочка» и унесли. Хозяйка питомца разместила объявление о поиске в соцсетях. Но тут же на него откликнулись мошенники. У женщины попросили выкуп за собаку в размере 10 тысяч рублей.
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