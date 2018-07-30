/ 80 фуражек молодых офицеров взлетело в небо на выпускном ЧВВАКУШа

13 лейтенантов получили красные дипломы.

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В этом году Челябинское летное училище выпустило в два раза больше профессионалов, чем в предыдущий раз. Из стен ЧВВАКУША вышло 80 молодых офицеров. Среди них — представители России и стран СНГ. 13 человек закончили обучение с отличием.

Мы сегодня выпускаем очередную партию подготовленных специалистов — офицеров боевого управления. Не только для министерства обороны, но и для других органов власти. Училище готовит штурманов, офицеров боевого управления, операторов беспилотных летательных аппаратов. — рассказал главный штурман военно-воздушных сил Российской Федерации, полковник Анатолий Меняйло.

Уникальная военная подготовка привлекает молодых людей из отдаленных городов и стран. Одним из выпускников оказался житель Крыма. Лейтенант перевелся на Южный Урал.

Сегодня знаменательный день в моей жизни, жизни моих родителей. Я долго к этому шел, близкие знают об этом. Профессия — офицер боевого управления, актуальна, требует высокого внимания и концентрации. Задача авиадиспетчера сводится к сведению самолетов. — поделился с сайтом «Первый областной» лейтенант Валерий Марущак.

В летном училище сохраняют традиции, на выпускном в небо взлетели десятки фуражек и бумажные купюры. Впереди, в сентябре, молодых людей ждет присяга. После, по распределению, молодые офицеры отправляются на службу.