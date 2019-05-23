/ В южноуральской школе устроили праздник всего для 11 выпускников

Такой маленький класс был в селе Еткульского района.

Выпускной в селе Коелга Челябинской области — большой праздник для всех жителей. Традиционно в школу приходят почетные гости, руководители градообразующих предприятий, чтобы пожелать удачи выпускникам. В 2019 году после 9 класса из МБОУ «Коелгинская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза С. В. Хохрякова» выпускается всего 11 человек: 8 мальчиков и 3 девочки.

В этом году уникальный выпуск, талантливые дети, творческие, они были задействованы во всех праздниках, поэтому знают точно, что им надо делать. Подготовились мы к выпускному очень быстро. У нашей школы есть традиция, когда мы чествуем выпускников из 9 классов, которые собираются поступать в профессиональные учреждения. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель директора по воспитательной работе Дарья Ржевская.

Отметим, что для учеников школы в этом году вводят новую традицию: за творческие, спортивные или общественные заслуги они могут получить грант от одного из градообразующих предприятий. Выплату они могут потратить на реализацию своих идей.