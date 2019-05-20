/ Алкоголь не будут продавать во время последних звонков в Челябинске

На прогулочных маршрутах выпускников попросили ограничить реализацию спиртного.

К проведению последних звонков готовится Челябинск. Прощаться с выпускниками школы будут с 22 по 25 мая. Все эти дни будет усилена работа полиции возле учебных заведений, как и во время других массовых мероприятий. В тех местах, где молодежь обычно гуляет после школьных мероприятий, провели беседы с владельцами торговых точек. Их попросили ограничить продажу алкоголя.

Это нормальные профилактические работы, чтобы не перегружать те зоны, где будет гулять молодежь, излишней продажей спиртного. — прокомментировал глава Челябинска Владимир Елистратов.

Отметим, что на время последних звонков в Челябинской области прогнозируется довольно холодная погода, возможны также дожди.