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/ Алкоголь не будут продавать во время последних звонков в Челябинске

Алкоголь не будут продавать во время последних звонков в Челябинске

На прогулочных маршрутах выпускников попросили ограничить реализацию спиртного.
сегодня в 12:04
  |  Общество

К проведению последних звонков готовится Челябинск. Прощаться с выпускниками школы будут с 22 по 25 мая. Все эти дни будет усилена работа полиции возле учебных заведений, как и во время других массовых мероприятий. В тех местах, где молодежь обычно гуляет после школьных мероприятий, провели беседы с владельцами торговых точек. Их попросили ограничить продажу алкоголя.

Это нормальные профилактические работы, чтобы не перегружать те зоны, где будет гулять молодежь, излишней продажей спиртного. — прокомментировал глава Челябинска Владимир Елистратов.

Отметим, что на время последних звонков в Челябинской области прогнозируется довольно холодная погода, возможны также дожди.

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Комментарии

Вита Весна
13:28, 20.05.2019
Владимир,
Владимир Радкевич
13:26, 20.05.2019
[id319148156|Вита], так я про тебя пишу,что все знаешь,значит уже это проходила!
Вита Весна
13:25, 20.05.2019
Владимир, и что? Вы считаете что знаете больше остальных?
Хвастаются малолетки. Повзрослеете-поймете
Владимир Радкевич
13:15, 20.05.2019
Вита, пройденый этап
Людмила Мизонова
13:07, 20.05.2019
КЛАСС!
Вита Весна
13:06, 20.05.2019
Глупость. А возрастной ценз продажи отменили?
Ещё ножи попрячьте и пистолеты
Антонио
12:31, 20.05.2019
24.05 нажрусь

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