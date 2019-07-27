В ЧВВАКУШе празднуют 110 юбилейный выпуск офицеров боевого управления

Выпускникам филиала было присвоено звание «лейтенант».

В ЧВВАКУШе сегодня, 27 июля, празднуют 110 юбилейный выпуск офицеров боевого управления. Торжественное вручение дипломов, выступление оркестра и творческих коллективов, для молодых людей устроили настоящий праздник. Всем выпускникам было присвоено воинское звание «лейтенант».

«Это юбилейный 110 выпуск офицеров боевого управления. Выпуск необычный, поскольку сейчас мы начали выпускать достаточное количество молодых специалистов. В течение пяти лет они получали знания, навыки и умения, а сегодня они вливаются в стройные ряды воздушно-космических сил. География распределения от Владивостока до Калининграда, наши выпускники будут охранять воздушные рубежи нашей родины», — рассказал сайту «Первый областной» начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА», полковник Игорь Шведов.

В юбилейном выпуске много молодых людей, которые закончили училище с красным дипломом. Большинство из них мечтали стать военными с детства.



«Мой сын хотел быть военным, поступил в ЧВВАКУШ, его мечта сбылась. Очень горжусь им, что он закончил с красным дипломом. Он всегда достигает своих целей. Он твердо решил поступить, закончить и пойти дальше служить родине. Надеюсь, его карьера будет складываться так же успешно, как и учеба», — поделилась эмоциями со сайтом «Первый областной» мама выпускника Елена Дьякова.

После распределения они попадут в разные города России, а кто-то останется в родном филиале на должности инструктора.

