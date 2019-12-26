«Руководитель, который решает настоящие проблемы»: политологи оценили работу Алексея Текслера

Виктор Потуремский оценивает «разворот Текслера» как эффективный метод.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер получил премию «Лучшая региональная практика» в номинации «Открытый диалог» за так называемый «разворот Текслера». Так журналисты назвали желание главы региона полностью изменить намеченный маршрут выезда и отправиться проверять муниципалитет на предмет тех проблем, которые ему присылали сами жители.

Данную практику оценили как эффективную, поскольку Алексей Текслер не только решал наболевшие проблемы, но и показывал, что слышит южноуральцев.

«Федеральные установки для высших должностных лиц очень простые: будьте эффективны и выполняйте свои должностные обязанности. В этом смысле практика "Разворот Текслера" — это ответ на запрос со стороны населения. В то же время это показатель того, как губернатор Челябинской области создает свой стиль управления и свой способ коммуникации. Смысл разворота Текслера понятен и показывает, что это тот руководитель, который решает настоящие проблемы и не подгоняет под ответ решение каких-то задач. И поэтому понятно, почему эта практика получила такую оценку и почему она оказалась столь эффективной и столь резонансной», — прокомментировал политолог, гендиректор Центра стратегического проектирования Виктор Потуремский.

Также Алексей Текслер занял первое место в рейтинге Политконсульт. ру, который оценивал степень активности в аккаунтах глав регионов РФ в социальных сетях. На его страницах жители региона оставляли комментарии и лайки, активно реагировали на новые публикации.