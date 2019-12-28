Ключи от 15 новых автомобилей вручил Алексей Текслер сотрудникам Управления Росгвардии

Машины распределят между районами Челябинска.

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Управлению Росгвардии по Челябинской области сегодня, 28 декабря, вручили 15 новых автомобилей. Решение о том, что ведомство необходимо обеспечить новым транспортом, принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На покупку новых машин было направлено 12 миллионов рублей.

Глава региона лично приехал вручить ключи от автомобилей.

«Уважаемые друзья, сегодня мы вручаем новые служебные автомобили сотрудникам Росгвардии. Все заточено под решение одной задачи: при поступлении тревожного сигнала незамедлительно выехать к месту происшествия и пресечь противоправные действия. Машины оборудованы всем необходимым и готовы приступить к выполнению боевой задачи вместе с сотрудниками. Мы высоко ценим место и роль Росгвардии для решения задач и поддержания правопорядка на территории области. Благодарю руководство и весь состав за тяжелую и опасную работу», — обратился к сотрудникам Росгвардии Алексей Текслер.

Новые «Рено Логан» и правда оснащены всем необходимым: подогрев стекол и сидений, электрозеркала, аудиосистема. На автомобилях установлены светодиодные сигнально-говорящие устройства, которые видно издалека. Подарку сотрудники рады, поскольку в них они патрулируют город в любую погоду круглые сутки.

«Было принято решение о приобретении для нужд Управления Росгвардии, в частности для Управления вневедомственной охраны по городу Челябинску новых машин. В рамках предстоящего проведения саммитов ШОС и БРИКС, для того, чтобы повысить эффективность выполнения служебных задач, для того, чтобы повысить оперативность прибытия и реагирования на изменения оперативной обстановки», — рассказывает сайту «Первый областной» исполняющий обязанности заместителя начальника управления Росгвардии по Челябинской области по тылу Константин Баландин.

Кроме того, для того, чтобы полностью покрыть потребность Управления в транспорте, в 2020 году сотрудникам Росгвардии закупят еще 15 новых автомобилей.