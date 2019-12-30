Самое трогательное интервью: Алексей Текслер рассказал сыну о планах на Новый год

Миша расспросил папу о любимых лакомствах и воспоминаниях из детства.

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Новый год уже совсем скоро, и праздновать его будут почти в каждом доме. И семья губернатора Челябинской области Алексея Текслера не исключение. Миша Текслер, ученик гимназии № 80, в рамках проекта учебного заведения «Новогодние истории» взял интервью у папы и узнал, какое у него любимое новогоднее блюдо и как семья Текслер будет отмечать главный праздник в этом году.

«Папа, как ты отмечал Новый год в детстве?»— спросил Миша.

Алексей Текслер ответил юному корреспонденту, что очень любил этот праздник, и его семья всегда собиралась вместе. Но для того, чтобы отметить Новый год, губернатор признался, что приходилось хитрить.

«Я просил папу, когда часы пробьют 12 раз, отвести меня на горку. Рядом с нами, где мы жили, в Металлургическом районе Челябинска, была большая горка. Мы туда ходили, катались, а потом, когда мы возвращались, я уже после этого ложился спать. Таким образом, я встречал Новый год с семьёй»,— рассказал сыну глава региона.

Мише стало, конечно же, интересно, как они будут праздновать Новый год в этом году. Поэтому следующий вопрос был именно об этом.

«Мы Новый год будем встречать в Челябинске со всеми своими родными и друзьями, а также пригласим детей, и, я думаю, праздник у нас получится очень весёлым»,— поведал Алексей Текслер.

На вопрос о существовании Деда Мороза Миша получил интересный, но очень мудрый папин ответ.

«Дед Мороз существует для тех, кто в него верит. А вообще в Новый год происходит много разных чудесных историй. Люди стараются сделать друг другу хорошее, много доброты, тепла, все дарят друг другу подарки. И я думаю, что это как раз влияние доброго волшебника. А ещё у Деда Мороза, ты же знаешь, существует резиденция, почтовый адрес, и кто-то каждый год пишет ему письмо. Ты понял, о ком я говорю?»— улыбнулся губернатор, подмигивая своему сынишке.

Мальчик весело кивнул головой в знак согласия и поспешил задать папе следующий вопрос.

«У нас в семье есть новогодние традиции?»— поинтересовался Миша.

Ответ умилил юного корреспондента: губернатор рассказал, что вместе со своей супругой и сыном наряжает ёлку, а главная семейная традиция — это самостоятельное изготовление ёлочных игрушек. И в этом году Алексей Текслер вместе с Мишей обязательно займутся этим.

Куда же без еды в новогоднюю ночь! Какое же у губернатора любимое блюдо?

«Самое любимое — это холодец с горчицей. Я надеюсь, что мама приготовит его на Новый год, и мы его с тобой покушаем. А ещё я очень люблю сладенькое, но его нужно есть с осторожностью в новогоднюю ночь»,— раскрыл тайну Алексей Текслер.

Также глава региона поздравил одноклассников Миши и всех южноуральцев с праздником и пожелал счастья, здоровья, тепла, добра и мира, и чтобы всё задуманное обязательно сбылось.