Выплаты пособий на подготовку детей к учебному году стартуют в Челябинской области

Соцподдержка родителям будет оказана по поручению Алексея Текслера.

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В 2020 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оказать единовременную материальную поддержку многодетным нуждающимся семьям и семьям с детьми-инвалидами. Эта поддержка касается подготовки детей к предстоящему учебному году.

Выплаты уже стартуют. Они положены на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов, кроме дошкольных.

«В 2020 году размер пособия составляет 1500 рублей. На выплату пособия в областном бюджете предусмотрено 59 миллионов рублей. По предварительным расчетам родители (законные представители) 34 тысяч детей смогут получить данную поддержку», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Отмечается, что прием документов на выплату будет осуществляться в электронном виде с 19 августа по 10 ноября. Пособия будут перечислять на счет граждан, либо через почтовое отделение по месту жительства заявителя.