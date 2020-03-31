Выплаты пособий на детей продлены до октября 2020 года

Проверки доходов семей не требуются.

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С 30 марта по 30 сентября предоставлять документы для продолжения выплаты пособий на детей в связи с проверкой доходов семьи не требуется. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Автоматически до 01.10.2020 года продлеваются следующие выплаты: ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, пособия на ребенка; ежемесячная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям (при условии сохранения статуса многодетной семьи)», — сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

В этот же список вошла ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и последующего ребенка (при условии сохранения статуса многодетной семьи).