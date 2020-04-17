Региональную доплату смогут получить южноуральцы, потерявшие работу в апреле

Выплата синхронизирована с федеральным пособием.

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Южноуральцы, потерявшие работу в апреле из-за коронавируса смогут получить региональное пособие в мае и июне. Об этом сегодня, 17 апреля, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



По словам главы региона, было принято решение синхронизировать региональную доплату с федеральным пособием. Это и даст возможность безработным жителям Челябинской области получить выплаты.

«Наша региональная доплата будет распространена к федеральному пособию и на май, и на июнь, поэтому все, кто потерял работу в апреле также смогут воспользоваться этой возможностью. Плюс мы будем активно работать по программе сохранения занятости»,— заявил Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что выплаты пособия в области уже начались. Региональную доплату на текущий момент получили уже более 1,5 тысяч человек.

Напомним, общая сумма региональной и федеральной выплаты составит 15 тысяч рублей. Для того, чтобы ее получить, необходимо будет встать на учет по безработице в центр занятости населения. Она будет начислена автоматически.