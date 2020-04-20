Мэрия Челябинска окажет финансовую помощь безработным

Получить поддержку можно обратившись в управление соцзащиты своего района.

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Челябинская мэрия будет выплачивать материальную помощь безработным, стоящим на бирже труда. На оказание поддержки выделено 15 миллионов рублей.



Дополнительную помощь от мэрии будут получать граждане трудоспособного возраста, стоящие на учёте в службе занятости и получающие минимальное пособие. Об этом сегодня, 20 апреля, на аппаратном совещании в городской мэрии рассказала председатель комитета по социальной политике города Лариса Мошкова.

«В настоящее время мы ведём работу с комитетом финансов, нам выделены финансовые средства — 15 миллионов рублей. С сегодняшнего дня мы начинаем принимать заявления от граждан»,— рассказала Лариса Мошкова.

Чтобы получить материальную помощь необходимо обратиться в управление социальной защиты своего района. Приём заявок начинается уже с сегодняшнего дня. Затем в течение трёх дней они будут рассмотрены, и после будет принято решение.

Напомним, что на финансовую помощь от властей могут рассчитывать жители не только Челябинска, но и всей области. Ранее глава региона Алексей Текслер заявил, что люди, потерявшие работу из-за коронавируса могут рассчитывать на пособие в размере 15 тысяч рублей.