Выплаты по программе «Земский фельдшер» увеличат до 750 тысяч рублей

Губернатор реализует инициативы послания Путина.

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Привлекать кадры в здравоохранение начнут за счет увеличения подъемных по программе «Земский фельдшер», они вырастут с 500 до 750 тысяч рублей, что поспособствует развитию первичного звена в медицине и повысит качество и доступность медицинской помощи в регионе.

«С этого года мы увеличиваем объем средств, которые направляются на одного фельдшера. Если раньше это было 500 тысяч рублей, то теперь будет 750. Мы также запускаем программу, по которой врачи, которые принимают решение переехать в село, гарантированно через пять лет получают сертификат и могут рассчитывать на собственное жилье. Уже с этого года мы начнем реально решать проблему врачей», — сказал Алексей Текслер.

Во время посещения Кизильского района глава региона осмотрел районную больницу и ФАП в поселке Гранитный, в котором обустроена квартира для фельдшера. Эксперты отмечают, что принцип работы губернатора направлен на реализацию послания главы государства.

«Обширный блок послания президента обращен к первичному звену, подготовке кадров для здравоохранения, а также Владимир Путин отметил необходимость решения жилищного вопроса для молодых специалистов. В Челябинской области показывают верный подход, дают не только выплату, но и жилье. Это серьезный инструмент привлечения кадров на село и для того, чтобы они затем остались в этом месте», — прокомментировала член Центрального штаба ОНФ, председатель центрального совета Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Юлия Оглоблина.

Специалисты акцентируют внимание на комплексном подходе к решению значимого вопроса.

«Первая составляющая — это финансовое, социальное обеспечение врачей, а второй момент — это наличие психологической, эмоциональной мотивации для работы. Если мы говорим о том, что нужно удержать врачей, то нужно создавать так называемый план их индивидуального развития, чтобы они понимали, что не просто будут здесь находиться, но у них будет возможность обучения, изучения новых технологий. То есть медицинский работник не должен чувствовать себя в отрыве», — считает заведующий лабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский.

В период 2019-2020 годов в Челябинской области откроют 45 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов и приобретут 15 мобильных. Увеличение числа ФАПов на селе благоприятно отразится на качестве и доступности медицинской помощи.