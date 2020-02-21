226 миллионов направят на ремонт больницы в Карабаше

Полпред Николай Цуканов и губернатор Алексей Текслер посетили медучреждение.

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Городская больница Карабаша входит в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения региона, поэтапно ремонт уже начали делать в 2019 году по программе «Бережливая поликлиника».

Смета на ремонт составляет 226 миллионов рублей, также направлены средства на противопожарную и комплексную безопасность и замену лифтов, планируется и приобретение современного оборудования.

«Основная задача сделать капитальный ремонт в больнице и поликлинике и найти специалистов. Карабаш попадает под программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“, мы выделяем дополнительные средства и мотивируем специалистов на приобретение жилья», — сказал Алексей Текслер полпреду Николаю Цуканову.

Сейчас медицинское учреждение остро нуждается в педиатре, ЛОР-враче, окулисте фтизиатре. Отметим, что поликлиника обслуживает свыше 11 500 пациентов.

Всего региону необходимо 1500 врачей, чтобы покрыть нехватку специалистов больницах.