Больничные и декретные будут выплачивать по-новому

Порядок предоставления этих выплат изменится на территории всей страны.

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В скором будущем в России изменится система оплаты больничных, отпусков и декретных. Теперь выплачивать компенсации будет не работодатель, а Фонд социального страхования. Будет ли от этого лучше россиянам, эксперты рассказали газете «Известия».

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ об обязательном социальном страховании» разрабатывается в министерстве труда Российской Федерации и будет представлен правительству в сентябре 2020 года. Цель документа — обеспечить трудоспособное население положенными выплатами и в положенных размерах.

То есть, если человек заболел, то он сможет обратиться в Фонд социального страхования, и в течение определённого периода ему выдадут положенную компенсацию. То же самое и с отпускными и с декретными выплатами.

Эксперты считают такой шаг правильным для обеспечения более высокого уровня защиты трудящихся. В любом случае, они будут спокойны, зная, что им точно будет выплачена компенсация независимо от того, есть деньги у компании или нет. Да и в декрет будут уходить спокойнее и без конфликтов с начальством. Ещё лучше будет, если соответствующие пункты предоставления услуг расположат в поликлиниках.

Есть тут и плюсы для самих работодателей: после выплаты компенсации за больничный или декрет, им не придётся ждать, когда Фонд социального страхования вернёт им средства.

Однако специалисты также предлагают не применять законопроект на всей территории страны. Будет лучше, если закон заработает сначала в нескольких регионах. Это даст возможность проверить, действительно ли гражданам выплачиваются положенные компенсации в определённое время, и нет ли каких-то «подводных камней».