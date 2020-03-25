Выплаты по больничным изменятся в России

До конца 2020 года оплату по листу нетрудоспособности будут насчитывать не по стажу.

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В связи с тяжелой экономической ситуацией в России из-за угрозы распространения коронавируса, правительством РФ предприняты меры по поддержке граждан. О них заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к россиянам сегодня, 26 марта.

«Многие молодые люди, уходя на больничный, получают маленькие выплаты, которые рассчитываются исходя из стажа. Предлагаю рассчитывать больничный из суммы не менее одного МРОТ», — подчеркнул президент.

Отмечаем, что помимо изменения расчета оплаты больничных листов, глава государства предложил продлить на полгода положенные гражданам льготы, а также выплачивать семьям с маленькими детьми по 5 тысяч на каждого ребенка до 3 лет.