Все больничные листы туристам, прибывшим из-за границы, выписываются в день прилёта

Медработник придёт лишь для взятия анализа.

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Многие граждане, прилетевшие из-за границы, беспокоятся, что не могут получить больничный лист, даже в электронном виде. Но первый заместитель губернатора Ирина Гехт рассказала, что в данном случае больничные будут выписаны сразу после пересечения границы.

«Для этого потребуется лишь сканы отметки в паспорте и посадочного талона. Это и будет той датой, когда человек получит больничный», — отметила Ирина Гехт.

Также не стоит беспокоиться, если медработник долго не приходит. Если вы хорошо себя чувствуете, то к вам придут лишь на десятый день самоизоляции, чтобы взять анализ.

В правительстве Челябинской области также просят отнестись с понимаем к тому, что не в первый же день медработник может посетить вас.

«Сейчас идёт достаточно большой наплыв людей, которые осознали всю важность постановки себя на амбулаторное наблюдение. За сутки в лабораторию поступило порядка 800 проб. Это очень много, поэтому подключаем всё больше лабораторий», — поделилась Ирина Гехт.

Напомним, что у Министерства здравоохранения Челябинской области открыла круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Задать свои вопросы и сообщить о своем прибытии из другой страны можно по номеру: