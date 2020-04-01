Материнский капитал, пенсии и весенний призыв: какие изменения ожидают россиян в апреле 2020

Многие изменения вступят в силу уже с 1 апреля.

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С апреля в России вступает множество изменений в законодательстве и правил, которые вновь изменят жизнь населения. Изменения коснутся и пенсий, и материнского капитала, и банков, и много другого.

Так, с 1 апреля социальные пенсии, которые получают по старости при отсутствии необходимого стажа, инвалидности и в случае потери кормильца вырастут на 6,1%. Кроме того, вырастут пенсии участников ВОВ, граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», инвалидов и детей, потерявших кормильца.

Максимальный размер по безработице с 1 апреля увеличится до 12 130 рублей и станет равен МРОТ. Напомним, минимальный размер выплат — полторы тысячи рублей.

Несмотря на то, что власти хотели перенести весенний призыв на военную службу из-за коронавируса, делать этого не стали. В итоге призыв пройдёт с 1 апреля по 15 июля.

С апреля также увеличится размер оплаты больничного. До конца 2020 года он будет равен МРОТ, то есть 12 130 рублям, далее власти будут принимать решение, исходя из текущей ситуации.

С 1 апреля банки-участники Системы быстрых платежей больше не будут платить комиссию Центробанку за переводы между физическими лицами.

В рамках проекта «Доступный интернет» с 1 апреля россияне смогут бесплатно пользоваться проектом для школьников «Большая перемена», при этом там будет подборка советских фильмов и разнообразная музыка, что сделает сервис интересным и для взрослых людей.

Кроме того, с 1 апреля налоговая может оповещать горожан об имеющихся долгах по СМС или электронной почте. Однако налогоплательщик должен согласиться на такие уведомления лично, подписав соответствующее соглашение.

С 9 апреля вступят в силу единые правила установки и использования аттракционов. Их владельцы должны будут зарегистрировать свои развлекательные конструкции в Гостехнадзоре по месту установки.

С 15 апреля оформление сертификата на материнский капитал будет происходить автоматически, поэтому многим семьям даже не надо будет заморачиваться насчёт подачи заявления.