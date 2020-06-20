Выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, продлят ещё на два месяца

Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

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Сегодня, 20 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин в преддверии Дня медицинского работника провёл видеоконференцию с медиками. Глава государства поблагодарил их за самоотверженный труд в такой непростой период и поручил сохранить все федеральные выплаты ещё на два месяца.

«Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я. Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым ещё на два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом»,— сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медработники должны получать в полном объёме. Решил президент вопрос и с отпускными.

«Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда в течение года специалист уйдёт в отпуск»,— сказал глава государства.

И в связи с возросшей финансовой нагрузкой на региональные финансы пообещал оказать субъектам специальную поддержку.