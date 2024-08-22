Выплата на жилье или автомобиль: На Южном Урале придумали еще одну программу для молодых учителей

Меры поддержки для этой категории анонсировал губернатор на областном педсовете

В Челябинской запустят новую программу поддержки молодых педагогов, о мерах, которые предпринимаются для помощи этой категории учителей, глава региона Алексей Текслер рассказал на областном педсовете.

«Сейчас планируем запустить региональную программу, которая предусматривает выплату на приобретение жилья или автомобиля. В ней смогут принять участие и педагоги системы СПО», — сказал губернатор.

Также он добавил, что в регионе заработает проект «Педагогический профессионалитет», направленный на закрепление в области студентов педагогических вузов и ссузов, напомнил, что на Южном Урале работает программа «Земский учитель» — с 2020 года ею воспользовались 212 человек, и что с 1 сентября появится новая выплата для молодых педагогов.

Губернатор выразил надежду, что все это мотивирует педагогов на успешную работу на Южном Урале, и поручил главам также помогать специалистам в муниципалитетах.

Добавим, глава региона обозначил, как планируется удерживать на малой родине выпускников школ.