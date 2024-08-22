В Челябинске открыли Южно‑Уральское педагогическое собрание

Важные заявления сделал глава региона Алексей Текслер

В Челябинске стартовало Южно-Уральское педагогическое собрание. Форум включает более 30 различных мероприятий, которые растянутся на два месяца. На пленарном заседании выступил губернатор Алексей Текслер.

Разговор о вузах, школах и детских садах глава региона начал со слов о национальных приоритетах.

«В мае этого года президент России обозначил национальные цели в развитии страны до 2036 года. В числе приоритетных направлений — формирование и развитие кадрового потенциала страны. Для этого нам необходима суверенная национальная система образования. Она призвана привести каждого человека к профессиональному самоопределению в собственных интересах, но с учетом потребностей общества и государства. Именно в этой плоскости лежат новые возможности региона и его жителей, особенно молодежи», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил о мощной поддержке, которую получают сегодня ученые региона, и о связи науки с реальным бизнесом. В Челябинске с опережением графика строится межвузовский кампус мирового уровня, где будут открыты десятки современных лабораторий. Регион остается уверенным лидером федеральной программы «Профессионалитет»: власти и предприятия создают на базе техникумов и колледжей современные кластеры по подготовке востребованных специалистов.

Педагоги техникумов и колледжей, заметил Текслер, смогут принять участие в программе приобретения жилья и транспорта.

«Сейчас планируем запустить региональную программу, которая предусматривает выплату на приобретение жилья или автомобиля. В ней смогут принять участие и педагоги системы СПО», — сообщил Алексей Текслер.

Также Алексей Текслер анонсировал появление премий для школьников, которые, являясь победителями и призерами всероссийских олимпиад, продолжат обучение в местных вузах.

«Это важно для будущего региона. Пока, к сожалению, большая часть стобалльников уезжает учиться в столичные вузы», — заметил Текслер.

Кроме того, в Челябинской области увеличат размер выплаты лучшим ученикам области. Сейчас она составляет 50 тысяч рублей, ее получают 90 школьников.

Алексей Текслер призвал педагогов усилить работу в области профессиональной ориентации школьников. Выбирать будущую профессию нужно уже со школьной скамьи. Для этого в регионе к 2026 году создадут не менее 200 инженерных классов, в которых смогут учиться около 5 тысяч школьников. А на предприятиях региона будет развиваться промышленный туризм.

Губернатор еще раз подчеркнул важность патриотического воспитания детей и молодежи. На Южном Урале будет расширено число участников «Движения первых» и появятся три крупных центра военно-патриотического воспитания: один уже создается в Чебаркуле, где дислоцируется 90-я танковая дивизия, еще два будут открыты в Копейске и Магнитогорске. Губернатор напомнил, что с этого года молодые педагоги получат финансовую поддержку.

«С 1 сентября молодые педагоги в течение первых трех лет работы получат траншами выплаты в сумме 300 тысяч рублей. Уже в этом году первую часть такой выплаты получат около 800 человек. Искренне желаю, чтобы все эти меры поддержки мотивировали педагогов на успешную работу в системе образования», — заявил Текслер.

Те, кто уже прошел долгий и яркий профессиональный путь, получили из рук губернатора заслуженные награды. Начальнику комитета по делам образования администрации Челябинска Алексей Текслер вручил медаль «За заслуги перед Челябинской областью» III степени. Еще четыре человека получили почетное звание заслуженного работника системы образования Челябинской области: это директор IT-лицея Лилия Емельянова, директор Златоустовского индустриального колледжа имени Аносова Виктор Сидоров, руководитель Дома детского творчества «Юность» имени Макеева Любовь Темур и директор Южно-Уральского технического колледжа Игорь Тубер.

Участники форума также заслушали видеообращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Он призвал местные власти не снижать темпы поддержки педагогов на местах, поднимать престиж профессии. А министр образования Челябинской области Виталий Литке рассказал о программе развития системы образования региона до 2030 года — к этому времени власти планируют вложить в сектор образования около 0,5 триллиона рублей.