Алексей Текслер анонсировал премии для призеров всероссийских школьных олимпиад — условие

Власти Челябинской области ищут способы задержать молодежь в регионе

В Челябинской области будут платить премии призерам всероссийских школьных олимпиад, которые останутся учиться в местных вузах. Новый способ удержать молодежь в родном регионе анонсировал губернатор Алексей Текслер, выступая на пленарном заседании Южно-Уральского педагогического собрания.

«Это важно для будущего региона. Пока, к сожалению, большая часть стобалльников уезжает учиться в московские вузы», — заметил глава региона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что челябинская 300-балльница этого года Елизавета Спирина поступила в МГУ.

Также вырастет размер выплаты лучшим ученикам области. Сейчас она составляет 50 тысяч рублей, ее получают 90 школьников.

Как передает корреспондент ИА «Первое областное», сегодня в областном педагогическом собрании принимают участие более 600 педагогов и представителей власти. Добавим, учительский форум включает более 30 различных мероприятий, которые растянутся на два месяца.



