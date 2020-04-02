Выписали первого госпитализированного с коронавирусом в Миассе

Теперь за молодым человеком будут наблюдать амбулаторно.

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В Миассе выписан первый зараженный коронавирусной инфекцией в регионе. Напомним, что ранее в инфекционное отделение больницы в Миассе был госпитализирован молодой человек, вернувшийся из Испании. Его девушка также была госпитализирована, но диагноз у нее не подтвердился.

«Первый больной, поступивший в инфекционное отделение 19 числа, сегодня был выписан. Было получено лабораторное подтверждение из „Вектора“, о том, что пациент полностью здоров и может находиться в обществе. На изоляции он провел 14 дней, все анализы были взяты и оказались отрицательными. У него нет признаков никакого другого инфекционного заболевания», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ заведующий инфекционным отделением городской больницы № 2 города Миасс Владислав Сорокин.

Еще один пациент с подтвержденным диагнозом находится в больнице, как и у выписанного, у него нет клинических проявлений заболевания, но результаты анализа были положительными. Остальные пациенты ждут окончания сроков изоляции. Перед тем, как их отпустят домой, им проведут контрольные анализы, на основе которых будет принято решение об их выписке. В данный момент все они чувствуют себя удовлетворительно.