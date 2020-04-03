Две сети частных лабораторий будут делать тесты на коронавирус в Челябинской области

Начать проводить анализ они могут уже на следующей неделе.

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В Челябинской области две сети частных лабораторий в ближайшее время могут начать делать анализы на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер во время ежедневного брифинга по распространению заболевания.

«Мы провели переговоры и завершается техническая готовность по проведению тестирования в двух частных сетях лабораторий. Это „Инвитро“ и „Лотос“, надеюсь, что на следующей неделе мы сможем запустить процесс тестирования в этих частных лабораториях», — сообщил Алексей Текслер.

На данный момент проводить анализ на коронавирус могут только лаборатории Роспотребнадзора Челябинской области и несколько лабораторий министерства здравоохранения.