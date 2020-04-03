В России работает сайт с достоверной информацией о коронавирусе

Узнать статистику по заболеваемости, последние новости и полезные телефоны можно в одном месте.

Вся информация о том, как распространяется коронавирус на территории России размещается на едином портале стокоронавирус. рф. Ресурс регулярно публикует и обновляет статистику по заболеваемости COVID-19, здесь можно узнать о том, сколько было сделано тестов на распознавание инфекции, а также почерпнуть знаний о мерах профилактики.

Вся информация, размещенная на портале официальна. Дар=нные поступают из Роспотребнадзора и Минздрава РФ. Можно найти на сайте и мировую статистику по распространению коронавируса.

Получить информацию о COVID-19 можно также по номеру единой федеральной «горячей линии» по лечению и профилактике коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Страницы портала https://стопкоронавирус.рф/ в социальных сетях и мессенджерах:

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